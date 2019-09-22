Заболотный: всё, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Антон Заболотный высказал мнение о разговорах вокруг его перехода из петербургского «Зенита».

«Крик души: я полтора года нахожусь под жёстким прессингом критиков, хейтеров, экспертов, и я хочу вам сказать, что это очень сложно! Я держу себя в руках и думаю только о футболе, тренируюсь, работаю, отдаюсь на все сто, насколько могу! Просто обсуждая одного меня, вы обделяете вниманием многих других футболистов РПЛ», — написал Заболотный в своём Instagram.

Он отметил, что просто хочет играть в футбол и выступает за справедливое отношение.

«Всё, что писали про мой переход в «Сочи», было ложью. Не знаю, кому это было интересно, но это факт. Я рад тому, что я здесь, что я играю, для меня это самое главное», — добавил 28-летний форвард.

Заболотный перешёл в «Сочи» из «Зенита» летом 2019 года на правах свободного агента. В его активе уже два гола и одна голевая передача в пяти матчах за новый клуб.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с «Динамо».