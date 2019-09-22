Райкконен объяснил причины столкновения с Квятом на Гран-при Сингапура

Короткая ссылка
Финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен прокомментировал столкновение с российским гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.
Райкконен объяснил причины столкновения с Квятом на Гран-при Сингапура
  • © HOCH ZWEI
  • globallookpress.com

«Когда я смотрел в зеркала на прямой, то он был довольно далеко позади, а когда я поворачивал, то увидел его в повороте боковым зрением, но было уже поздно, чтобы среагировать», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

Он отметил, что даже если бы не инцидент с Квятом, то он вряд ли бы смог побороться за попадание в очковую зону.

«Не совсем тот конец гонки, на какой я надеялся, но ситуация такая, какая есть. Мои шины деградировали, и пусть мне удавалось сохранять позицию после первого рестарта, на втором шины стали слишком холодными, так что я потерял три места. После этого у меня были проблемы. Инцидент с Квятом завершил мою гонку, но я в любом случае никуда не попадал», — пояснил финн.

Квят и Райкконен столкнулись в первом повороте на 50-м круге гонки в борьбе за 13-е место. В итоге россиянин сумел продолжить гонку и финишировал 15-м, тогда как Райкконен сошёл с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Ранее сообщалось, что судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить