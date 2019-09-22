Райкконен объяснил причины столкновения с Квятом на Гран-при Сингапура

Финский пилот Alfa Romeo Кими Райкконен прокомментировал столкновение с российским гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом во время гонки 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Сингапура.

«Когда я смотрел в зеркала на прямой, то он был довольно далеко позади, а когда я поворачивал, то увидел его в повороте боковым зрением, но было уже поздно, чтобы среагировать», — приводит слова Райкконена пресс-служба команды.

Он отметил, что даже если бы не инцидент с Квятом, то он вряд ли бы смог побороться за попадание в очковую зону.

«Не совсем тот конец гонки, на какой я надеялся, но ситуация такая, какая есть. Мои шины деградировали, и пусть мне удавалось сохранять позицию после первого рестарта, на втором шины стали слишком холодными, так что я потерял три места. После этого у меня были проблемы. Инцидент с Квятом завершил мою гонку, но я в любом случае никуда не попадал», — пояснил финн.

Квят и Райкконен столкнулись в первом повороте на 50-м круге гонки в борьбе за 13-е место. В итоге россиянин сумел продолжить гонку и финишировал 15-м, тогда как Райкконен сошёл с дистанции из-за сильных повреждений подвески.

Ранее сообщалось, что судьи не стали наказывать Квята и Райкконена за аварию на Гран-при Сингапура.