Тренер «Авангарда» Хартли: Войнов показывает невероятный прогресс

Главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Боб Хартли отметил, что новичок команды Вячеслав Войнов постепенно становится похож на самого себя времён выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Войнов матч за матчем становится похож на себя самого времён НХЛ. Слава показывает невероятный прогресс. Летом мы его нагружали не так сильно, потому что у него были травмы. Мы ожидали, что к концу года он наберёт форму, но уже сейчас он великолепен и в атаке, и в защите. Он потрясающе читает игру», — заявил Хартли журналистам.

Защитник Вячеслав Войнов летом подписал контракт с «Авангардом». С 2011 по 2015 год хоккеист выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».

Ранее сообщалось, что дубль Войнова помог «Авангарду» обыграть «Куньлунь» в матче КХЛ.