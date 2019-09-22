Винер-Усманова о ЧМ по художественной гимнастике: ещё очень много работы впереди

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала выступление национальной команды на завершившемся в Баку чемпионате мира.

«Сегодня, слава Богу, получилось, что мы проиграли одну золотую медаль, я очень рада этому, что кто-то другой встал на первое место, потому что нужна интрига», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Она отметила, что столь успешное выступление не должно затуманить разум спортсменок.

«Девочки ещё должны понимать, что они не боги и ещё очень много работы впереди», — добавила специалист.

Ранее сообщалось, что сборная России победила в медальном зачёте ЧМ по художественной гимнастике.