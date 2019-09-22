Фернандес назвал «Краснодар» самой прогрессирующей футбольной командой России

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Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес считает, что «Краснодар» является самой прогрессирующей командой России.
Фернандес назвал «Краснодар» самой прогрессирующей футбольной командой России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«За то время, что я нахожусь в России, «Краснодар» сделал наибольший шаг вперёд, показал лучшую эволюцию. ЦСКА, «Зенит», «Локомотив» уже были в топе, а краснодарцы постепенно прибавляли, развивались. И сейчас клуб настолько спрогрессировал, что против него очень тяжело играть», — приводятся слова Фернандеса в Twitter-аккаунте армейцев.

Матч ЦСКА — «Краснодар», который пройдёт в рамках десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), состоится 22 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 мск.

Ранее Фернандес заявил, что не может сказать ни одного плохого слова о России.

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