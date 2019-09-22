СМИ: «Арсенал» интересуется футболистом ПСВ Маленом
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Об этом сообщает The Mirror.
Мален на протяжении двух лет находился в академии лондонского коллектива, после чего перешёл в ПСВ за £500 тыс. Теперь же клуб из Нидерландов не продаст игрока менее чем за £50 млн.
Отмечается, что уже около 45 клубов проявили интерес к форварду.
В нынешнем сезоне Мален сыграл 13 матчей и забил 11 мячей.
Ранее сообщалось, что экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в ФИФА.