СМИ: «Арсенал» интересуется футболистом ПСВ Маленом

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Английский футбольный клуб «Арсенал» рассматривает возможность приобретения форварда голландского ПСВ Дониелла Малена.
СМИ: «Арсенал» интересуется футболистом ПСВ Маленом
  • © Joep Leenen/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает The Mirror.

Мален на протяжении двух лет находился в академии лондонского коллектива, после чего перешёл в ПСВ за £500 тыс. Теперь же клуб из Нидерландов не продаст игрока менее чем за £50 млн.

Отмечается, что уже около 45 клубов проявили интерес к форварду.

В нынешнем сезоне Мален сыграл 13 матчей и забил 11 мячей.

Ранее сообщалось, что экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в ФИФА.

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