Авербух считает, что Трусова поборется за победу на ЧМ по фигурному катанию

Серебряный призёр Олимпиады-2002 в танцах на льду и хореограф Илья Авербух прокомментировал победу российской фигуристки Александры Трусовой на международном турнире в словацкой Братиславе.

«Саша сейчас очень хорошо показала себя на контрольных прокатах, а Мемориал Непелы — абсолютно тренировочный турнир, его брать в расчёт, конечно, не стоит, потому что там соперников-то и не было, турниром назвать его сложно, но это проверочный старт», — приводит слова эксперта Sport24.

По его мнению, спортсменка прибавила во всех аспектах своего катания. Он также назвал Трусову самой стабильной фигуристкой в мире.

«У неё очень большие шансы занимать самые высокие места — вплоть до того, чтобы бороться с Алиной Загитовой, Рикой Кихирой и Евгенией Медведевой за звание чемпионки мира», — сказал Авербух.

На турнире в Братиславе Трусова установила два мировых рекорда, набрав 163,78 балла в произвольной программе и 238,69 балла — по сумме двух прокатов.

Ранее Трусова стала первой фигуристкой в истории, сделавшей три чистых четверных прыжка в одной программе.