СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы

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Футбольный клуб «Ливерпуль» выплатил £1 млн «Манчестер Сити» после жалобы действующих чемпионов Англии на взлом скаутинговой системы.
СМИ: «Ливерпуль» заплатил £1 млн «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы
  • Reuters

Как сообщает The Times, в сентябре 2013 года между клубами произошло конфиденциальное урегулирование ситуации после того, как коллектив из Манчестера нанял экспертов по компьютерному шпионажу, так как у работников «Сити» возникли подозрения по поводу взлома системы.

Отмечается, что до этого три скаута перешли из «Манчестер Сити» на работу в «Ливерпуль», но продолжали на протяжении года пользоваться системой бывшего клуба. Одним из этих скаутов был нынешний спортивный директор красных Майкл Эдвардс.

По итогам разбирательства мерсисайдцы признали вину, выплатив компенсацию.

В прошлом сезоне «Сити» стал победителем Английской премьер-лиги, опередив «Ливерпуль» на два очка.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказал, кто его сменит на посту главного тренера «Манчестер Сити».

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