ESPN: Экс-тренер «Арсенала» Венгер получит должность в ФИФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в структуре Международной федерации футбола (ФИФА).

Об этом сообщает ESPN.

При этом отмечается, что сам специалист предпочёл бы вернуться к тренерской деятельности. Он готов рассматривать предложения из любой лиги, но ему важна надёжность и перспективность проекта.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера.