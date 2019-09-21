ESPN: Экс-тренер «Арсенала» Венгер получит должность в ФИФА

Короткая ссылка
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер получит должность в структуре Международной федерации футбола (ФИФА).
ESPN: Экс-тренер «Арсенала» Венгер получит должность в ФИФА
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ESPN.

При этом отмечается, что сам специалист предпочёл бы вернуться к тренерской деятельности. Он готов рассматривать предложения из любой лиги, но ему важна надёжность и перспективность проекта.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год и вместе с клубом стал трёхкратным чемпионом Англии и семикратным обладателем Кубка страны. Помимо «канониров», Венгер тренировал французские «Монако» и «Нанси», а также японский клуб «Нагоя Грампус».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на слухи о возможном приглашении Венгера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить