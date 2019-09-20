Защитник ЦСКА Дивеев извинился перед болельщиками за поражение от «Лудогорца» в ЛЕ

Защитник российского футбольного клуба ЦСКА Игорь Дивеев принёс извинения болельщикам армейцев после поражения команды от болгарского «Лудогорца» со счётом 1:5 в матче первого тура группового раунда Лиги Европы.

«Болельщикам могу сказать только одно: спасибо им за то, что приехали. Три часа провели в самолёте, пришли нас поддержать. Я за всю команду извиняюсь за то, что мы так сыграли. Будем доказывать в следующих матчах — с «Краснодаром», «Эспаньолом», «Уралом», — цитирует футболиста «Чемпионат» со ссылкой на эфир телеканала «Матч ТВ».

По мнению Дивеева, судьба поединка между «Лудогорцем» и ЦСКА была решена в начале второго тайма.

«Можно сказать, что первый тайм вообще равный был. У них моменты были, у нас тоже. На второй тайм вышли — 20 минут проиграли полностью», — добавил он.

Ранее сообщалось, что поражение от «Лудогорца» стало для ЦСКА крупнейшим в матчах Лиги Европы.