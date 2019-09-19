Россиянин Исаакян заменит введённого в кому Корреа в «Формуле-2»

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Российский гонщик Матевос Исаакян выступит в составе команды Charouz Racing System на двух заключительных этапах сезона «Формулы-2».
Россиянин Исаакян заменит введённого в кому Корреа в «Формуле-2»
  • © sauberjuniorteam.com

Об этом сообщает пресс-служба команды.

Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию, в результате которой погиб пилот Arden француз Антуан Юбер, был введён в состояние искусственной комы из-за повреждения ног и проблем с дыханием.

Заключительными этапами сезона-2019 станут гонки в Сочи и Абу-Даби, которые пройдут в дни Гран-при «Формулы-1» 27—29 сентября и 29 ноября — 1 декабря соответственно.

21-летний Исаакян является участником программы SMP Racing.

Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год.

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