Россиянин Исаакян заменит введённого в кому Корреа в «Формуле-2»
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Об этом сообщает пресс-служба команды.
Хуан Мануэль Корреа, попавший в тяжёлую аварию, в результате которой погиб пилот Arden француз Антуан Юбер, был введён в состояние искусственной комы из-за повреждения ног и проблем с дыханием.
Заключительными этапами сезона-2019 станут гонки в Сочи и Абу-Даби, которые пройдут в дни Гран-при «Формулы-1» 27—29 сентября и 29 ноября — 1 декабря соответственно.
21-летний Исаакян является участником программы SMP Racing.
Ранее сообщалось, что команда «Формулы-1» Haas объявила пилотов на 2020 год.