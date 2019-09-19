Глава УЕФА рассказал о начале нового этапа сотрудничества с Белоруссией

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сообщил о начале нового этапа сотрудничества с Белорусской федерацией футбола (БФФ).

«БФФ и УЕФА действительно очень хорошо сотрудничают, но любое хорошее сотрудничество можно улучшить. У нас хорошие профессиональные отношения с федерацией, мы ещё и друзья, что очень важно. Я рад видеть, что в Белоруссии спорт получает такую поддержку, особенно рад за футбол, конечно, завтра мы начнём новый этап нашего сотрудничества», — приводит слова Чеферина ТАСС.

Он отметил, что УЕФА планирует оказать БФФ поддержку в плане обучения тренеров.

«Важно, что есть поддержка министра спорта и его понимание: в футболе прогресс довольно медленный, нужно начинать с самого маленького возраста и развиваться, нельзя стать чемпионом за один день», — добавил глава УЕФА.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о готовности Минска принять матч за Суперкубок УЕФА.