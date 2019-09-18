Генменеджер «Эдмонтона» признался, что никогда не видел матчей Бурдасова

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Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд признался, что ранее не видел матчей новичка команды Антона Бурдасова, который заключил с командой трёхлетний контракт.

Как сообщил журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн в Twitter, генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд рассказал ему, что никогда не видел матчей россиянина Антона Бурдасова, однако его просматривали скауты команды.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 31 (19 + 12) очко.

Ранее сообщалось, что хоккеист Бурдасов пройдёт просмотр в «Эдмонтоне».

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