Генменеджер «Эдмонтона» признался, что никогда не видел матчей Бурдасова

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Кен Холланд признался, что ранее не видел матчей новичка команды Антона Бурдасова, который заключил с командой трёхлетний контракт.

Как сообщил журналист Даниэль Ньюджент-Боумэн в Twitter, генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд рассказал ему, что никогда не видел матчей россиянина Антона Бурдасова, однако его просматривали скауты команды.

В прошлом сезоне Бурдасов выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Салават Юлаев». В 50 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 31 (19 + 12) очко.

Ранее сообщалось, что хоккеист Бурдасов пройдёт просмотр в «Эдмонтоне».