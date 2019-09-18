СМИ: Кокорин вернётся к тренировкам с «Зенитом» в конце недели

Форвард «Зенита» Александр Кокорин, накануне покинувший колонию общего режима в Белгородской области по условно-досрочному освобождению, прибудет в расположение команды в конце текущей недели.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» предоставило футболисту несколько дней для решения личных вопросов в Москве. Ожидается, что нападающий прибудет в расположение «Зенита» в конце текущей недели.

Александр Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Ранее экс-футболист «Динамо» Андрей Воронин не исключил, что Кокорин может уехать в Европу.