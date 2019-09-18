СМИ: Кокорин вернётся к тренировкам с «Зенитом» в конце недели
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- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство «Зенита» предоставило футболисту несколько дней для решения личных вопросов в Москве. Ожидается, что нападающий прибудет в расположение «Зенита» в конце текущей недели.
Александр Кокорин получил полтора года лишения свободы за участие в нескольких потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года спортсмен покинул ИК №4 в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.
Ранее экс-футболист «Динамо» Андрей Воронин не исключил, что Кокорин может уехать в Европу.