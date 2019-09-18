Названы сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов пропустит не менее полугода после операции на ахилловом сухожилии.

Как сообщается на официальном сайте «Спартака», голкипер Александр Селихов перенёс операцию на ахилловом сухожилии в одной из финских клиник. Главный врач команды Михаил Бутовский заявил, что на восстановление игрока понадобится не менее шести месяцев.

В последний раз футболист выходил на поле 6 апреля в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

Ранее сообщалось, что «Спартак» назначил Алексея Власова новым коммерческим директором.