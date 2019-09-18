Названы сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова

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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов пропустит не менее полугода после операции на ахилловом сухожилии.
Названы сроки восстановления вратаря «Спартака» Селихова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте «Спартака», голкипер Александр Селихов перенёс операцию на ахилловом сухожилии в одной из финских клиник. Главный врач команды Михаил Бутовский заявил, что на восстановление игрока понадобится не менее шести месяцев.

В последний раз футболист выходил на поле 6 апреля в матче 22-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА (0:2).

Ранее сообщалось, что «Спартак» назначил Алексея Власова новым коммерческим директором.

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