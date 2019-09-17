Ян выразил готовность провести бой с экс-претендентом на титул UFC

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил, что он не против встретиться с Юрайей Фэйбером.

«Взрослый мужчина из Калифорнии заслуживает хорошего чека за избиение, которое я ему устрою», — написал Ян в Twitter, отвечая на запись Фэйбера о готовности провести поединок с любым соперником за «правильное» вознаграждение.

Ян занимает четвёртое место в рейтинге бойцов UFC в легчайшем весе. 40-летний Фэйбер возобновил карьеру в июле 2019 года после трёхлетнего простоя. Ранее боец четыре раза претендовал на титул чемпиона организации.

Ранее сообщалось, что российский боец Роман Копылов дебютирует в UFC поединком с американцем Карлом Роберсоном.

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