Стали известны соперники Рублёва и Донского на турнире ATP в Санкт-Петербурге
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Посеянный под пятым номером Рублёв сыграет с представителем Белоруссии Ильёй Ивашко. Донской, который получил уайлд-кард, встретится с итальянцем Маттео Виолой.
Ещё один россиянин Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, получил в соперники Мартина Фучовича из Венгрии.
Турнир пройдёт с 16 по 22 сентября.
Ранее швейцарец Стэн Вавринка снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге.