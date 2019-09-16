Стали известны соперники Рублёва и Донского на турнире ATP в Санкт-Петербурге

Определились соперники российских теннисистов Андрея Рублёва и Евгения Донского по первому кругу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге.

Посеянный под пятым номером Рублёв сыграет с представителем Белоруссии Ильёй Ивашко. Донской, который получил уайлд-кард, встретится с итальянцем Маттео Виолой.

Ещё один россиянин Алексей Ватутин, пробившийся в основную сетку через квалификацию, получил в соперники Мартина Фучовича из Венгрии.

Турнир пройдёт с 16 по 22 сентября.

Ранее швейцарец Стэн Вавринка снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге.