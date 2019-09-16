Де Хеа: для меня честь продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»

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Испанский голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился эмоциями после продления контракта с английским футбольным клубом.
Де Хеа: для меня честь продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
  • Reuters

«Для меня восемь лет в таком великом клубе — привилегия. Возможность продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед» — честь», — приводит слова вратаря пресс-служба манкунианцев.

По его словам, несколько лет назад он и мечтать не мог о том, что проведёт более 350 матчей в составе МЮ. Он также заявил, что теперь намерен выиграть с командой ещё больше трофеев.

«Как один из самых опытных игроков в составе, я хочу поддерживать и вести молодых игроков, чтобы они знали, что значит этот клуб», — добавил Де Хеа.

Де Хеа выступает за «Юнайтед» с 2011 года. За это время он провёл в составе «красных дьяволов» 367 матчей и выиграл с командой чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лигу Европы.

Ранее «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Де Хеа до 2023 года.

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