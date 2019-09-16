Знарок пропустит ближайшие выездные матчи «Спартака» в КХЛ из-за болезни

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Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок не поедет с командой на предстоящую выездную серию игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Знарок пропустит ближайшие выездные матчи «Спартака» в КХЛ из-за болезни
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, 56-летний специалист пропустит матчи с казахстанским «Барысом», магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом», которые пройдут 17, 19 и 21 сентября соответственно.

Отмечается, что на матчах командой будет руководить Харийс Витолиньш, а сам Знарок пройдёт дополнительное обследование, связанное с перенесённой ранее пневмонией.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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