Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта

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Испанский голкипер Икер Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после перенесённого инфаркта и операции на сердце.
Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта
  • Reuters

«Начался новый этап реабилитации. Теперь от моего сердца, скажем так, требуется большее. Восстанавливаюсь потихоньку, спешить некуда», — приводит слова Касильяса Goal.

В мае Касильяс перенёс инфаркт. Футболист почувствовал себя плохо на тренировке «Порту». Впоследствии Касильяс перенёс операцию на сердце и занял должность в административном штате португальского клуба.

Ранее сообщалось, что Касильяс надеется возобновить карьеру после инфаркта.

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