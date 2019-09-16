Касильяс рассказал, как проходит его восстановление после инфаркта
- Reuters
«Начался новый этап реабилитации. Теперь от моего сердца, скажем так, требуется большее. Восстанавливаюсь потихоньку, спешить некуда», — приводит слова Касильяса Goal.
В мае Касильяс перенёс инфаркт. Футболист почувствовал себя плохо на тренировке «Порту». Впоследствии Касильяс перенёс операцию на сердце и занял должность в административном штате португальского клуба.
Ранее сообщалось, что Касильяс надеется возобновить карьеру после инфаркта.