В «Локомотиве» рассказали о травмах Антона Миранчука и Хёведеса

Московский футбольный клуб «Локомотив» опубликовал информацию о повреждениях полузащитника и защитника команды Антона Миранчука и Бенедикта Хёведеса.

Как сообщается на официальном сайте клуба, Хёведесу, который получил рассечение в матче девятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи», наложили десять швов. Тренерский штаб примет решение по поводу его возможного участия в матче первого тура Лиги чемпионов с немецким «Байером».

У Антона Миранчука диагностирована травма стопы. На данный момент он проходит дополнительное медобследование, после которого будет принято решение о тактике лечения, а также будут понятны сроки восстановления.

При этом отмечается, что Миранчук полетит на игру с «Байером» вместе с командой.

Ранее сообщалось, что Антон Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Байером».