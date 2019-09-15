Младший сын Симеоне перешёл в академию «Атлетико»

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Джулиано Симеоне, младший сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, продолжит карьеру в академии мадридского клуба.
Младший сын Симеоне перешёл в академию «Атлетико»
  • Reuters

Как сообщает Ole, 16-летний воспитанник академии аргентинского «Ривер Плейт» обошёлся «Атлетико» в €250 тыс.

Диего Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, дважды дошла до финала Лиги чемпионов, стала чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. Старший сын аргентинского специалиста, Джованни, в нынешнем сезоне играет за итальянский «Кальяри», а средний сын, Джанлука, — в испанской «Ибице».

Ранее сообщалось, что отец Лионеля Месси провёл переговоры с клубом Дэвида Бэкхема.

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