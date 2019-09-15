Божович заявил, что готов принять в «Крылья Советов» Кокорина и Мамаева

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказал мнение о возможном приглашении в команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Рад ли тому, что Кокорин выходит на свободу? Конечно! Надеюсь, он ещё сможет заиграть на высоком уровне, потому что у него хорошие профессиональные качества. А вообще, жаль, что он попал в эту историю. Взял бы его в «Крылья», будь у меня возможность? Я бы взял и Кокорина, и Мамаева», — приводит слова Божовича Sportbox.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО.

Ранее сообщалось, что «Сочи» рассматривает вариант подписания контракта с Кокориным.