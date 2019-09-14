Теннисист Лопес объяснил успешную игру Медведева на US Open

Победитель «Ролан Гаррос» 2016 года в парном разряде испанец Фелисиано Лопес объяснил успешное выступление российского теннисиста Даниила Медведева на заключительном в сезоне турнире Большого шлема — US Open.

«Медведев в этом году показал, что он будет топ-игроком. В своём поколении он самый зрелый. Он конкурентоспособный и обладает боевым характером. Думаю, Медведев превосходит ровесников именно из-за характера. Он действует стабильно, практически без спадов», — цитирует Лопеса Diario Sur.

Напомним, что Медведев обыграл Лопеса в третьем круге Открытого чемпионата США, а затем дошёл до финала турнира, где уступил другому представителю Испании — Рафаэлю Надалю — со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Ранее сообщалось, что Медведев и Карен Хачанов выступят на Кубке АТР в Австралии.