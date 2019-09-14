Бывший тренер сборной Испании готов рассмотреть предложения из России

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро завил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.

«Рассмотрю предложение от российской команды с удовольствием! Ну а что, я открыт для предложений. А у вас отличная страна, качественный чемпионат», — приводит слова Йерро Sport24.

51-летний специалист начал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Реале», а затем сезон проработал наставником клуба «Реал Овьедо». Он также возглавлял сборную Испании на чемпионате мира 2018 года, по завершении которого ушёл в отставку.

Ранее Йерро высказал мнение, что Денис Черышев не поторопился с уходом из «Реала».