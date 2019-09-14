Бывший тренер сборной Испании готов рассмотреть предложения из России

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Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро завил, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.
Бывший тренер сборной Испании готов рассмотреть предложения из России
  • © Cao Can/Xinhua
  • globallookpress.com

«Рассмотрю предложение от российской команды с удовольствием! Ну а что, я открыт для предложений. А у вас отличная страна, качественный чемпионат», — приводит слова Йерро Sport24.

51-летний специалист начал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Реале», а затем сезон проработал наставником клуба «Реал Овьедо». Он также возглавлял сборную Испании на чемпионате мира 2018 года, по завершении которого ушёл в отставку.

Ранее Йерро высказал мнение, что Денис Черышев не поторопился с уходом из «Реала».

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