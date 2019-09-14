Бывший тренер сборной Испании готов рассмотреть предложения из России
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- globallookpress.com
«Рассмотрю предложение от российской команды с удовольствием! Ну а что, я открыт для предложений. А у вас отличная страна, качественный чемпионат», — приводит слова Йерро Sport24.
51-летний специалист начал тренерскую карьеру в качестве ассистента в «Реале», а затем сезон проработал наставником клуба «Реал Овьедо». Он также возглавлял сборную Испании на чемпионате мира 2018 года, по завершении которого ушёл в отставку.
Ранее Йерро высказал мнение, что Денис Черышев не поторопился с уходом из «Реала».