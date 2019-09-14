Малкин рассказал о своих целях на предстоящий сезон в НХЛ

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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин рассказал о своих целях на предстоящий сезон в НХЛ
  • © Jeanine Leech/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Я хочу показать, что ещё не закончил. Очень этого хочу. Хочется исправиться после неудачного сезона. Я доволен своей результативностью, но год был плохим, мне не понравилось. Поэтому сейчас я ставлю перед собой новые задачи. Хочу снова выйти на свой уровень. Я знаю, что по-прежнему могу играть на самом высоком уровне», — приводит слова Малкина пресс-служба лиги.

Он отметил, что понимает, что ему уже 33 года, а в составе «Питтсбурга» есть много молодых игроков.

«Хочу быть здесь лидером. У нас отличная команда. Мы ещё можем выиграть Кубок Стэнли раза два. Или три, а может быть, и четыре», — добавил россиянин.

В прошлом сезоне «Пингвинз» вылетели на стадии первого раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард  набрал 72 (21 + 51) очка в 68 встречах регулярного чемпионата и 3 (1 + 2) в четырёх играх плей-офф.

Ранее Сидни Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга».

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