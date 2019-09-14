Малкин рассказал о своих целях на предстоящий сезон в НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я хочу показать, что ещё не закончил. Очень этого хочу. Хочется исправиться после неудачного сезона. Я доволен своей результативностью, но год был плохим, мне не понравилось. Поэтому сейчас я ставлю перед собой новые задачи. Хочу снова выйти на свой уровень. Я знаю, что по-прежнему могу играть на самом высоком уровне», — приводит слова Малкина пресс-служба лиги.

Он отметил, что понимает, что ему уже 33 года, а в составе «Питтсбурга» есть много молодых игроков.

«Хочу быть здесь лидером. У нас отличная команда. Мы ещё можем выиграть Кубок Стэнли раза два. Или три, а может быть, и четыре», — добавил россиянин.

В прошлом сезоне «Пингвинз» вылетели на стадии первого раунда плей-офф НХЛ. Российский форвард набрал 72 (21 + 51) очка в 68 встречах регулярного чемпионата и 3 (1 + 2) в четырёх играх плей-офф.

Ранее Сидни Кросби признался, что переживал по поводу возможного ухода Малкина из «Питтсбурга».