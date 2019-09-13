Дос Сантос заявил, что не упустит шанса нокаутировать Волкова на турнире UFC в Москве

Короткая ссылка
Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
Дос Сантос заявил, что не упустит шанса нокаутировать Волкова на турнире UFC в Москве
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я всегда чувствую себя уверенно в стойке, и в бою с Волковым ничего сильно не изменится. Я знаю, насколько он силён, как хорош в стойке, но, если честно, мне всё равно. Дело не в нём, а во мне. Я должен сохранять спокойствие во время боя, а не нарываться на удар», — заявил дос Сантос.

Он отметил, что его главная задача на бой — сделать всё для победы над россиянином.

«Я не упущу шанса закончить бой нокаутом», — добавил бразилец.

Бой состоится в рамках главного события турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Ранее дос Сантос высказал мнение, что Хабиб Нурмагомедов, возможно, сумеет достичь уровня величия Фёдора Емельяненко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить