Дос Сантос заявил, что не упустит шанса нокаутировать Волкова на турнире UFC в Москве

Бразильский боец смешанного стиля Джуниор дос Сантос поделился ожиданиями от поединка с россиянином Александром Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.

«Я всегда чувствую себя уверенно в стойке, и в бою с Волковым ничего сильно не изменится. Я знаю, насколько он силён, как хорош в стойке, но, если честно, мне всё равно. Дело не в нём, а во мне. Я должен сохранять спокойствие во время боя, а не нарываться на удар», — заявил дос Сантос.

Он отметил, что его главная задача на бой — сделать всё для победы над россиянином.

«Я не упущу шанса закончить бой нокаутом», — добавил бразилец.

Бой состоится в рамках главного события турнира UFC в Москве, который пройдёт 9 ноября на «ЦСКА Арене».

Ранее дос Сантос высказал мнение, что Хабиб Нурмагомедов, возможно, сумеет достичь уровня величия Фёдора Емельяненко.



