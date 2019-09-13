Цорн объяснил, почему Гилерме не перешёл в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию вокруг переговоров клуба с голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме.

«Зачем «Спартаку» был нужен Гилерме? Что значит «зачем»? У нас его и нет. Мы рассматривали рынок. Александр Селихов на тот момент только восстанавливался после травмы и был не на своём уровне, поэтому мы просчитывали варианты. В конце концов пришли к общему мнению, что надо довериться Александру Максименко», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Летом 2019 года, по информации СМИ, он был близок к переходу в «Спартак».

Ранее Цорн рассказал, реально ли вернуть Промеса в «Спартак».