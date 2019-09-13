Цорн объяснил, почему Гилерме не перешёл в «Спартак»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал ситуацию вокруг переговоров клуба с голкипером «Локомотива» Маринато Гилерме.
Цорн объяснил, почему Гилерме не перешёл в «Спартак»
  • РИА Новости

«Зачем «Спартаку» был нужен Гилерме? Что значит «зачем»? У нас его и нет. Мы рассматривали рынок. Александр Селихов на тот момент только восстанавливался после травмы и был не на своём уровне, поэтому мы просчитывали варианты. В конце концов пришли к общему мнению, что надо довериться Александру Максименко», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Летом 2019 года, по информации СМИ, он был близок к переходу в «Спартак».

Ранее Цорн рассказал, реально ли вернуть Промеса в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить