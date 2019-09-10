Сафин о спаде в игре Шараповой: она постепенно уходит

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин проанализировал спад в российском женском теннисе. Победитель US Open и Australian Open пояснил, что Мария Шарапова и Светлана Кузнецова могли устать от большого спорта.

«Шараповой, Кузнецовой, наверное, тяжело, уже так много лет бегают. Вышли в такой возраст, когда начинаешь по-другому относиться к жизни. 15 лет участвовать в туре — начинает капать на мозги. Нет такой мотивации, как была раньше, при этом есть деньги, комфорт, уже сложно путешествовать, хочется завести семьи. Их можно понять, они постепенно уходят», — выразил мнение Сафин в интервью RT.

По его словам, в настоящее время в России не так много талантливых теннисисток, как было раньше, но в скором времени ситуация изменится.

«Недавно и в мужском разряде не было Хачанова, Медведева, Рублёва — появились же. Так что и тут, это вопрос времени, спорт развивается волнами», — заявил он.

Ранее Сафин признался, что пока не думал о работе комментатором на постоянной основе.