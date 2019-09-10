Сафин: мы с Кафельниковым играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг
- Марат Сафин. Архивное фото / © Jiang Hongjing/ZUMAPRESS.com
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«Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других, говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — признался Сафин в интервью RT.
При этом спортсмен отметил, что иностранные теннисисты выступали хуже, но из-за своего внешнего вида воспринимались как фавориты и лидеры.
«Сейчас, с годами понимаю, что люди на нас, детях, проецировали свои внутренние комплексы», — заключил Сафин.
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