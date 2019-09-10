Сафин: мы с Кафельниковым играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг

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Экс первая ракетка мира Марат Сафин, анализируя успешное выступление Даниила Медведева, сравнил нынешнее поколение теннисистов с представителями своего периода. По словам победителя двух турниров Большого шлема, в начале 2000-х годов соперники не воспринимали российских спортсменов всерьёз.
Сафин: мы с Кафельниковым играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг
  • Марат Сафин. Архивное фото / © Jiang Hongjing/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы с Женей Кафельниковым приезжали на международные турниры и булавочкой закалывали шортики, играли в кроссовках, над которыми ржали все вокруг. Как бы здорово мы ни играли, соперники смотрели на нас свысока. А ещё нам постоянно тыкали на других, говорили: «Посмотрите, как играют французы и итальянцы, а вы косые и кривые», — признался Сафин в интервью RT.

При этом спортсмен отметил, что иностранные теннисисты выступали хуже, но из-за своего внешнего вида воспринимались как фавориты и лидеры.

«Сейчас, с годами понимаю, что люди на нас, детях, проецировали свои внутренние комплексы», — заключил Сафин.

Ранее победитель двух турниров Большого шлема дал ценный совет Даниилу Медведеву.

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