Сафин о работе на ТВ: пытался объяснять простым, «балалаечным» языком

Короткая ссылка
Экс-первая ракетка мира Марат Сафин поделился опытом работы в прямом эфире Первого канала.
Сафин о работе на ТВ: пытался объяснять простым, «балалаечным» языком
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Всё было сделано от души с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт — совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз. Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, «балалаечным» языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мной. Рад, что это зашло», — признался Сафин в интервью RT.

Ранее бывший теннисист рассказал, хотелось ли ему выругаться во время прямого эфира Первого канала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить