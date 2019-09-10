Сафин о работе на ТВ: пытался объяснять простым, «балалаечным» языком
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- РИА Новости
«Всё было сделано от души с точки зрения болельщика. Надо понимать, что это спорт — совсем иной подход, иное чувство юмора, поэтому не стоило ждать от меня каких-то умных фраз. Два молодых парня играют в теннис, тем более вечером. А я пытался объяснить простым, «балалаечным» языком вещи, которые вижу. Никакого замысла или подвоха, не стоит серьёзно анализировать сказанное мной. Рад, что это зашло», — признался Сафин в интервью RT.
Ранее бывший теннисист рассказал, хотелось ли ему выругаться во время прямого эфира Первого канала.