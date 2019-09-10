Сафин рассказал, хотелось ли ему выругаться в прямом эфире

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин рассказал, тяжело ли ему было сдерживать эмоции во время работы в прямом эфире Первого канала на финале US Open.
Сафин рассказал, хотелось ли ему выругаться в прямом эфире
  • © Antoine Couvercelle / Panoramic
  • globallookpress.com

«Я же адекватный человек. Сам общался со многими людьми: от президентов до дворников. Конечно, со стороны могло показаться, что я уже нахожусь «на флажке», но это не так. Возможно, некоторые фразы и резали уши. Но когда ты делаешь что-то от души, не надо красоваться и кому-то что-то доказывать. Уже достиг такого возраста, в котором плевать на общественное мнение», — рассказал Сафин в интервью RT.

Сафин комментировал финальный матч Открытого чемпионата США по теннису, в котором встречались россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Встреча завершилась победой второй ракетки мира со счётом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Ранее сестра Марата Сафина, бывшая теннисистка Динара Сафина, назвала Медведева звездой первой величины.

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