Ловчев заявил, что Черчесов был близок к отставке в 2017 году
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- РИА Новости
«Вспоминаю матч с Бельгией — ещё до чемпионата мира — 2018, в Сочи. Тогда мне Мутко говорил: «Если не выиграем, придётся снимать Стаса». Уступали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер команды», — написал Ловчев в своём канале в Telegram.
Под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.
Ранее Черчесов сказал, что Кокорин и Мамаев должны убеждать своей игрой, что достойны вызова в сборную России.