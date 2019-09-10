Ловчев заявил, что Черчесов был близок к отставке в 2017 году

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, что в 2017 году тогдашний президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко раздумывал об отставке главного тренера национальной сборной Станислава Черчесова.
Ловчев заявил, что Черчесов был близок к отставке в 2017 году
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

«Вспоминаю матч с Бельгией — ещё до чемпионата мира — 2018, в Сочи. Тогда мне Мутко говорил: «Если не выиграем, придётся снимать Стаса». Уступали 1:3, но сумели сравнять. Мне кажется, в тот момент стал проявляться характер команды», — написал Ловчев в своём канале в Telegram.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России дошла до четвертьфинала чемпионата мира — 2018.

Ранее Черчесов сказал, что Кокорин и Мамаев должны убеждать своей игрой, что достойны вызова в сборную России.

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