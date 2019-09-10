Малкин: моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли
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«Моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я стал бы единственным россиянином, который добился подобного достижения. С нынешним коллективом у нас есть реальный шанс побеждать, я в это верю. Мой контракт действует ещё три года. Когда он завершится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — цитирует хоккеиста The Athletic.
Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За свою карьеру он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).
Ранее Малкин признался, что испытывает трудности в США.