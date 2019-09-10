Малкин: моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли

Короткая ссылка
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хотел бы подписать с клубом новый трёхлетний контракт по истечении срока действия нынешнего соглашения.
Малкин: моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли
  • © John Crouch/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

«Моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я стал бы единственным россиянином, который добился подобного достижения. С нынешним коллективом у нас есть реальный шанс побеждать, я в это верю. Мой контракт действует ещё три года. Когда он завершится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — цитирует хоккеиста The Athletic.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За свою карьеру он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Ранее Малкин признался, что испытывает трудности в США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить