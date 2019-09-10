Малкин: моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хотел бы подписать с клубом новый трёхлетний контракт по истечении срока действия нынешнего соглашения.

«Моя цель — выиграть четвёртый Кубок Стэнли. Я стал бы единственным россиянином, который добился подобного достижения. С нынешним коллективом у нас есть реальный шанс побеждать, я в это верю. Мой контракт действует ещё три года. Когда он завершится, хочу подписать новое соглашение с «Питтсбургом» на три сезона», — цитирует хоккеиста The Athletic.

Евгений Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. За свою карьеру он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Ранее Малкин признался, что испытывает трудности в США.