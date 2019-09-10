НБА запретит игрокам носить «самурайские» повязки

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) введёт запрет на ношение игроками головных уборов в виде так называемых самурайских повязок.
НБА запретит игрокам носить «самурайские» повязки
  • @kingjames / Instagram

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски, такое решение принято после обсуждения в комитете по проведению соревнований.

Отмечается, что причиной запрета данного элемента экипировки стала потенциальная опасность использования, поскольку такие повязки свисают до спины.

В частности, в минувшем сезоне подобную экипировку во время игр использовали Джимми Батлер, Андре Драммонд, Монтрезл Харрелл, а Леброн Джеймс носил повязку на тренировках.

Ранее сообщалось, что в США выдали ордер на арест баскетболиста «Лейкерс» Казинса.

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