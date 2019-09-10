Голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с Гаити

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Голкипер сборной Кюрасао по футболу Жарзиньо Питер скончался в возрасте 31 года.
Голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с Гаити
  • @jarzinho.pieter
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Как сообщает Tellerreport, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.

Отмечается, что Питер умер в своём гостиничном номере во сне, накануне матча Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНМЕБОЛ).

В активе Питера 11 матчей за сборную. На клубном уровне он играл за «Центро Домингуито», в составе которого пять раз стал чемпионом Кюрасао.

Ранее сообщалось, что у двукратного чемпиона мира по футболу Кафу скончался сын.

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