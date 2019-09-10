Голкипер сборной Кюрасао по футболу умер перед матчем с Гаити
- @jarzinho.pieter
Как сообщает Tellerreport, причиной смерти спортсмена стал сердечный приступ.
Отмечается, что Питер умер в своём гостиничном номере во сне, накануне матча Лиги наций Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНМЕБОЛ).
В активе Питера 11 матчей за сборную. На клубном уровне он играл за «Центро Домингуито», в составе которого пять раз стал чемпионом Кюрасао.
Ранее сообщалось, что у двукратного чемпиона мира по футболу Кафу скончался сын.