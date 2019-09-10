Черчесов о голе Фернандеса: он продолжил и сделал свою работу

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о победном голе защитника Марио Фернандеса, а также прокомментировал замены, которые он провёл по ходу матча шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Казахстана.
Черчесов о голе Фернандеса: он продолжил и сделал свою работу
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«Фернандес забил решающий мяч, за несколько минут до этого получив повреждение? Он должен был продолжить игру. Он продолжил и свою работу сделал. Нам нельзя было терять время. Понятно, что мы рисковали, делая замену на 63-й минуте. Ильзат Ахметов стал чуть задыхаться, начали пропускать контратаки. Нужно было реагировать на это», — приводит слова Черчесова пресс-служба Российского футбольного союза.

Он также объяснил, чем были продиктованы замены во второй половине встречи.

«У Кудряшова и Ионова было не лучшее состояние, у Алексея стало сводить ноги в Шотландии. Миранчук и Черышев должны были измотать соперника. За счёт преимущества на флангах мы обыграли Казахстан в первой встрече. Замена Ахметова из другой серии, нам нужно было забивать, но мы выпустили более оборонительного Зобнина. Я игрокам сказал: «Вам даётся шанс, вы должны его использовать», — добавил специалист.

Фёдор Кудряшов и Алексей Ионов сменили Антона Миранчука и Дениса Черышева на 55-й и 58-й минутах. Роман Зобнин вышел вместо Ильзата Ахметова на 63-й минуте.

Сборная России на своём поле обыграла Казахстан со счётом 1:0 благодаря голу Фернандеса на 89-й минуте. Таким образом, подопечные Черчесова набрали 15 очков и продолжают занимать второе место в группе I.

Ранее Черчесов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Казахстаном.

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