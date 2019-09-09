Шалимов считает, что сборная России обыграет команду Казахстана с крупным счётом

Бывший полузащитник сборной России Игорь Шалимов накануне отборочного матча национальной команды с Казахстаном к ЧЕ-2020 заявил, что не стоит недооценивать соперника.

«Говорить о том, что Казахстан слабее Шотландии, не стоит. Казахстанцы победили шотландцев со счётом 3:0, поэтому наших ребят ждёт серьёзная игра. Гости будут бороться, всё будет зависеть от того, забьём мы мяч первыми или нет. Если сборная пропустит первой, во что мне слабо верится, то это усложнит ситуацию. Но наша команда всё равно обыграет казахов, в этом у меня нет сомнений. Я думаю, что сегодня будет крупная победа», — цитирует Шалимова ТАСС.

Матч Россия — Казахстан состоится 9 сентября в Калининграде и начнётся в 21:45 мск.

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