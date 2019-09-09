Юные футболисты «Спартака» стали четвёртыми на турнире Lukoil Cup в Болгарии

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Футболисты московского «Спартака» 2008 года рождения заняли четвёртое место на престижном турнире Lukoil Cup в болгарском Пловдиве.
Юные футболисты «Спартака» стали четвёртыми на турнире Lukoil Cup в Болгарии
  • РИА Новости

В матче за бронзовые медали «Спартак» проиграл сверстникам из итальянского «Интера» — 0:1. Победителем турнира стал бельгийский «Андерлехт», который также с минимальным счётом обыграл в финале румынскую команду «Стяуа».

«К концу турнира у всех команд усталость накопилась. На этом фоне сказалось и отсутствие опыта игры на натуральных полях. Любой турнир, в особенности международный, даёт возможность посмотреть на игроков на фоне футболистов из других стран. Кроме того, ребята имеют возможность сами оценить себя в сравнении с иностранными сверстниками. То, что не получилось выступить лучше, всего лишь означает, что нам есть над чем работать», — цитирует старшего тренера «Спартака»-2008 Александра Семёнова официальный сайт московского клуба.

Ранее сообщалось, что юные футболисты «Спартака» обыграли «Црвену Звезду» на турнире в Болгарии.

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