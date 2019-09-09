СМИ: Следующий бой Фёдора Емельяненко состоится 29 декабря

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий поединок в конце года.

Как сообщает в Twitter журналист Джош Гросс, президент Bellator Скотт Кокер ведёт переговоры с Rizin Fighting Federation о проведении встречи Фёдора Емельяненко с 41-летним американцем Куинтоном Джексоном. Поединок возглавит кард турнира и будет преподноситься как последний бой россиянина в Японии.

На счету Джексона 38 побед и 13 поражений в ММА. У Фёдора Емельяненко — 35 побед и шесть поражений. В последнем бою россиянин проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.

Ранее сообщалось, что бой за титул чемпиона Bellator Бэйдер — Конго признан несостоявшимся.