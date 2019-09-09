Гаджиев назвал Нурмагомедова главным активом UFC
- © Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images
«Нурмагомедов заслужил возглавить рейтинг pound for pound, его победная серия впечатляет. На данный момент он главный актив UFC — об этом свидетельствует и его рекордный гонорар за поединок с Порье», — цитируют Гаджиева «Известия».
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье на турнире UFC 242 и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. Гарантированный гонорар россиянина составил рекордные $6 млн.
Ранее экс-чемпион UFC назвал качество, которое может помочь Фергюсону победить Нурмагомедова.