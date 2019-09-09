Гаджиев назвал Нурмагомедова главным активом UFC

Генеральный продюсер компании Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов достоин звания лучшего бойца организации независимо от весовой категории.

«Нурмагомедов заслужил возглавить рейтинг pound for pound, его победная серия впечатляет. На данный момент он главный актив UFC — об этом свидетельствует и его рекордный гонорар за поединок с Порье», — цитируют Гаджиева «Известия».

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье на турнире UFC 242 и защитил титул чемпиона организации в лёгком весе. Гарантированный гонорар россиянина составил рекордные $6 млн.

Ранее экс-чемпион UFC назвал качество, которое может помочь Фергюсону победить Нурмагомедова.