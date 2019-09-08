Тарасова выразила восхищение контрольными прокатами российских фигуристов

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от контрольных прокатов сборной России, которые завершились в Москве.

«Фантастические прокаты, я была счастлива присутствовать на них. Я хочу сказать слова огромной благодарности нашей публике — это наши фанаты, которые всё понимают, всё знают, любят фигуристов безмерно. Это справедливая и настоящая публика, это наши друзья, которые заполняют все залы в стране», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она отметила, что не хочет по персоналиям давать оценку выступлениям спортсменов.

«Безусловно, в каждом виде были те, кто порадовал. Не буду конкретизировать. Думаю, эти прокаты могли собрать и большие залы, сегодня в «Лужниках» не было ни одного свободного места. В начале сезона так круто ещё не было», — добавила специалист.

Контрольные прокаты сборной России прошли в Москве 7—8 сентября.

Ранее сообщалось, что Загитова удивлена количеством болельщиков на контрольных прокатах сборной России.