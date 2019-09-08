Эксперт считает, что у Медведева хорошие шансы на победу в финале US Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук рассказал, за счёт чего Медведев может победить Надаля в финале Открытого чемпионата США по теннису.

«Шансы на победу есть всегда, уж тем более сейчас. Надаль, конечно, крепкий орешек. Его нужно сначала «повалить», а затем перешагнуть через него. Но дело в том, что он не ляжет сам, а будет биться до конца. У Даниила есть оружие против него — это возросшая уверенность. Я бы поставил 60 против 40 на Надаля, однако считаю, что игра всё может изменить. У Медведева хорошие шансы на успех», — приводит слова тренера РИА Новости.

Финальный матч Открытого чемпионата США по теннису между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем состоится 8 сентября в 23:00 мск.

Ранее Сафин предположил, что Медведеву под силу стать первой ракеткой мира.