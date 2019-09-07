Медведев первый российский теннисист, вышедший в финал турнира Большого шлема за 14 лет
- © US Open
В 2005 году на Australian Open Марат Сафин победил австралийца Ллейтона Хьюитта со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 и выиграл турнир.
Соперником Медведева по финалу станет победитель встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.
Ранее сообщалось, что Медведев стал четвёртым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
See you on Sunday, Daniil...— US Open Tennis (@usopen) September 6, 2019
💪 @DaniilMedwed | #USOpenpic.twitter.com/8gpHdR9C5m