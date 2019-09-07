Медведев первый российский теннисист, вышедший в финал турнира Большого шлема за 14 лет

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Одолев болгарина Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США, Даниил Медведев стал первым российским теннисистом, который добрался до решающего матча турнира Большого шлема за последние 14 лет.
Медведев первый российский теннисист, вышедший в финал турнира Большого шлема за 14 лет
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В 2005 году на Australian Open Марат Сафин победил австралийца Ллейтона Хьюитта со счётом 1:6, 6:3, 6:4, 6:4 и выиграл турнир. 

Соперником Медведева по финалу станет победитель встречи между испанцем Рафаэлем Надалем и итальянцем Маттео Берреттини.

Ранее сообщалось, что Медведев стал четвёртым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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