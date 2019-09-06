Дмитриева объяснила, в чём феномен теннисиста Медведева

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Телекомментатор Анна Дмитриева рассказала, почему авторитетные специалисты находятся под впечатлением от игры теннисиста Даниила Медведева.
Дмитриева объяснила, в чём феномен теннисиста Медведева
  • Даниил Медведев
  • © instagram.com/medwed33

«У него появился стиль, который очень неудобен для всех соперников. Даня очень скоростной, быстрый, лёгкий и с великолепной подачей. Он как-то незаметно для всех подкрался и начал демонстрировать стабильный и чёткий теннис, на который весь мир обратил внимание. Его удары буквально стелются по корту. Такого от Медведева на ожидали — факт. Именно это на данный момент и является главным. Он стал интересен, потому что люди увидели на корте тактика и немного психолога», — заявила Дмитриева в интервью RT.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал последние выступления российского теннисиста Даниила Медведева.

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