Дмитриева объяснила, в чём феномен теннисиста Медведева

Телекомментатор Анна Дмитриева рассказала, почему авторитетные специалисты находятся под впечатлением от игры теннисиста Даниила Медведева.

«У него появился стиль, который очень неудобен для всех соперников. Даня очень скоростной, быстрый, лёгкий и с великолепной подачей. Он как-то незаметно для всех подкрался и начал демонстрировать стабильный и чёткий теннис, на который весь мир обратил внимание. Его удары буквально стелются по корту. Такого от Медведева на ожидали — факт. Именно это на данный момент и является главным. Он стал интересен, потому что люди увидели на корте тактика и немного психолога», — заявила Дмитриева в интервью RT.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал последние выступления российского теннисиста Даниила Медведева.