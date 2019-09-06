Впервые с 1980 года в Москве проходят элитные соревнования по стрельбе из лука

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На Престижной аллее спорткомплекса «Лужники» в Москве начались соревнования финала Кубка мира по стрельбе из лука.
Впервые с 1980 года в Москве проходят элитные соревнования по стрельбе из лука
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По словам президента международной федерации по стрельбе из лука Угура Эрденера, столь крупное соревнование по этому виду спорта проходит в России впервые со времён Олимпийских игр 1980 года.

Соревнования пройдут 6 и 7 сентября в «Лужниках», напротив Большой спортивной арены. Награды будут разыграны в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также миксте.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Эрдэм Цыдыпов выиграл серебряную медаль на турнире стрелков из классического лука в рамках ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе.

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