Впервые с 1980 года в Москве проходят элитные соревнования по стрельбе из лука

На Престижной аллее спорткомплекса «Лужники» в Москве начались соревнования финала Кубка мира по стрельбе из лука.

По словам президента международной федерации по стрельбе из лука Угура Эрденера, столь крупное соревнование по этому виду спорта проходит в России впервые со времён Олимпийских игр 1980 года.

Соревнования пройдут 6 и 7 сентября в «Лужниках», напротив Большой спортивной арены. Награды будут разыграны в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном, командном первенствах, а также миксте.

Ранее сообщалось, что российский стрелок Эрдэм Цыдыпов выиграл серебряную медаль на турнире стрелков из классического лука в рамках ХХХ Всемирной летней универсиады в Неаполе.