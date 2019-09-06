«Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов Арене»

Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» продолжит проводить домашние матчи в сезоне на стадионе «Ростов Арена».

По словам министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, которые передаёт ТАСС, разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены.

В первых числах сентября появилась информация, что сотрудников «Ростова» не пускают на стадион из-за якобы возникшей задолженности, наличие которой в клубе отрицают.

Ранее сообщалось, что РФС может заняться ситуацией между «Ростовом» и управляющей компанией стадиона.