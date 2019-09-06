Радимов прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева

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Российский футболист Владислав Радимов прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении своих коллег — Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом сообщает Пятый канал.
Радимов прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

Как считает Радимов, шумиха вокруг судебного процесса и реальный тюремный срок — перебор.

«Но то, что они выходят, — это самое главное», — заявил он.

По его словам, он хотел бы возвращения Кокорина и Мамаева в спорт и к нормальной жизни.

Со своей стороны, бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт в беседе с телеканалом «360» выразил мнение, что игроки после освобождения смогут играть в футбол на профессиональном уровне.

«Их возраст, во-первых, позволяет им продолжать футбольную карьеру. Вопрос, какое потребуется время, в каком они сейчас эмоциональном состоянии, какое здоровье», — пояснил он.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении Мамаева и Кокорина.

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