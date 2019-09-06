Президент «Урала» прокомментировал сообщения об интересе клуба к Мамаеву

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения об интересе клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

«Мы ни с кем не ведём переговоров, трансферное окно закрыто, у Мамаева контракт с «Краснодаром», — заявил он.

По его словам, «Урал» не имеет права вступать со спортсменом в переговоры, поскольку у того действующее соглашение с другим клубом.

Как добавил Иванов, до зимы никаких изменений команды не намечается.

Со своей стороны, экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шансы Мамаева, а также Александра Кокорина вернуться в большой футбол.

«Конечно, им будет тяжеловато, но варианты есть. Нужно набрать форму именно физически, начать тренироваться на поле, а в идеале с командой. Главное для них сейчас — найти команду, которая даст игровую практику, поверит в них», — отметил он.

Булыкин прогнозирует, что игрокам понадобится минимум полгода, чтобы выйти на прежний уровень.

Ранее бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов отреагировал на решение суда удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина.