В профсоюзе футболистов рассказали о процедуре расторжения контракта между Мамаевым и «Краснодаром»
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«Присутствие Павла необязательно, но желательно, поскольку подписываются определённые документы и это ускорит процесс», ― цитирует главу ОПСФ «Чемпионат».
По его словам, если «Краснодар» хочет избавиться от игрока, то клуб должен его об этом уведомить, а сам спортсмен в этом случае прибудет в его расположение и оформит разрыв контракт, согласно регламенту. Он отметил, что после расторжения контракта Мамаев сможет присоединиться к другой команде на правах свободного агента.
«В соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой», ― добавил Зотов.
Мамаев известен по выступлениям за московские «Торпедо» и ЦСКА. Состав «Краснодара» он пополнил в 2014 году и провёл за команду 146 матчей, в которых забил 35 мячей.
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Мамаева, а также нападающего Зенита Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла об условно-досрочном освобождении.
Ранее жена Мамаева отреагировала на освобождение супруга.