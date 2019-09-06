В профсоюзе футболистов рассказали о процедуре расторжения контракта между Мамаевым и «Краснодаром»

Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов рассказал, что необходимо сделать «Краснодару» для расторжения контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

«Присутствие Павла необязательно, но желательно, поскольку подписываются определённые документы и это ускорит процесс», ― цитирует главу ОПСФ «Чемпионат».

По его словам, если «Краснодар» хочет избавиться от игрока, то клуб должен его об этом уведомить, а сам спортсмен в этом случае прибудет в его расположение и оформит разрыв контракт, согласно регламенту. Он отметил, что после расторжения контракта Мамаев сможет присоединиться к другой команде на правах свободного агента.

«В соответствии с действующим регламентом, скорее всего, заявить Мамаева в России можно будет в следующее трансферное окно, зимой», ― добавил Зотов.

Мамаев известен по выступлениям за московские «Торпедо» и ЦСКА. Состав «Краснодара» он пополнил в 2014 году и провёл за команду 146 матчей, в которых забил 35 мячей.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Мамаева, а также нападающего Зенита Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла об условно-досрочном освобождении.

Ранее жена Мамаева отреагировала на освобождение супруга.